Aktion erweitert: Günstig mit dem Taxi durch die Partynacht

Halle (dpa/sa) - Die Aktion, bei der junge Erwachsene für den halben Preis per Taxi durch die Partynacht in Sachsen-Anhalt kommen, soll ausgeweitet werden. "Jugendliche dürfen künftig das Ticket auch für die Hinfahrt nutzen und länger, von 18.00 Uhr abends bis 6.00 Uhr morgens", sagte der Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbands, Michael Ermrich, in Halle. Das sogenannte Fifty-Fifty-Ticket war bislang nur für die Heimfahrt von einer Party gültig. Junge Erwachsene zwischen 16 und 26 Jahren könnten das Ticket zum Preis von 1,25 Euro kaufen, aber es besitze den doppelten Wert, hieß es. Die anderen 1,25 Euro finanzierten Sponsoren. Ziel ist, dass Jugendliche nach einer Disconacht nicht betrunken selbst hinters Lenkrad steigen und verunglücken.

Das Projekt läuft in Sachsen-Anhalt seit 2000. Dutzende Taxi-Unternehmen im ganzen Land nehmen die über die Aktion verkauften Tickets an. Sie sind freitags, samstags und an Feiertagen einlösbar. Zu den Sponsoren gehen unter anderem auch die AOK Sachsen-Anhalt sowie der ADAC.