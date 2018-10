177,1 Millionen Fahrgäste im Nahverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Verkehrsunternehmen in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr 177,1 Millionen Fahrgäste befördert. Davon seien 98,9 Prozent in Straßenbahnen, Bussen oder der Eisenbahn im Liniennahverkehr unterwegs gewesen, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Der Rest entfiel auf Ausflugsfahrten, Ferienreisen oder Mietomnibusse. Durchschnittlich seien Fahrgäste im Liniennahverkehr 11,2 Kilometer gefahren, im sogenannten Gelegenheitsverkehr 222,2 Kilometer weit. Die Statistik erfasst die Unternehmen mit mindestens 250 000 Fahrgästen pro Jahr sowie als Stichprobe die Unternehmen mit weniger als 250 000 Fahrgästen.