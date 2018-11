Siegerland-Autobahn wegen Bauarbeiten sechs Stunden gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dillenburg/Marburg (dpa/lhe) - Autofahrer müssen sich in der kommenden Woche auf der Autobahn von Frankfurt nach Dortmund (A 45) auf Behinderungen einstellen. Wie die Straßenbaubehörde Hessen Mobil in Marburg am Freitag mitteilte, wird die Strecke durch das Siegerland in der Nacht zum Donnerstag (29. November) zwischen Dillenburg und Haiger/Burbach wegen Bauarbeiten an einer Talbrücke gesperrt. Autofahrer müssen auf die Bundesstraße 277 ausweichen. Den Angaben zufolge beginnen die Bauarbeiten am Mittwoch um 22.00 Uhr und dauern rund sechs Stunden. Der Verkehr in Richtung Frankfurt ist von der Sperrung nicht betroffen.