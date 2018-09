Greifswald ist Studenten-Radfahrhauptstadt Deutschlands

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gütersloh (dpa) - Nirgendwo in Deutschland fahren einer Studie zufolge so viele Studenten mit dem Fahrrad zur Hochschule wie in Greifswald. Mit 93 Prozent führt die Uni-Stadt die bundesweiten Top Ten an, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh am Dienstag mitteilte. Auf Platz zwei folgt Münster mit 82,2 Prozent, auf Platz drei Lübeck mit 74,9 Prozent Studenten, die zur Vorlesung radeln.

Rostock und Stralsund haben es mit einer Fahrrad-Nutzung von 63,2 beziehungsweise 60,7 Prozent nicht unter die Top Ten geschafft. Das Ranking basiert auf Befragungen von Studenten für das CHE-Hochschulranking.

In Rostock wird der öffentliche Nahverkehr mit 58,9 Prozent im Landesvergleich am stärksten genutzt. In Stralsund fährt mehr als jeder Dritte (39,7 Prozent) mit dem Auto oder dem Motorrad zur Hochschule - der höchste Wert im Nordosten. Allerdings war vor 15 Jahren noch mehr als jeder zweite Student in Stralsund mit dem Kfz zur Vorlesung gefahren. Die anderen Hochschulstandorte in Mecklenburg-Vorpommern wurden nicht untersucht.

Die Nutzung des eigenen Autos oder Motorrads geht bei Studenten bundesweit zurück, wie es vom CHE hieß. Nur noch ein Viertel der Studierenden fährt demnach regelmäßig mit einem Kfz zur Uni oder Fachhochschule. Im Jahr 2003 habe noch jeder Dritte seine Alma Mater motorisiert angesteuert. Besonders in Großstädten nutzten mittlerweile teilweise mehr als 80 Prozent öffentliche Verkehrsmittel.