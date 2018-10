Autofahrer mit mehr als zwei Promille gestoppt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Delmenhorst (dpa/lni) - Mit mehr als zwei Promille ist ein Autofahrer in Delmenhorst von der Polizei gestoppt worden. Den Beamten sei der 42-Jährige durch seine unsichere Fahrweise auf der Autobahn aufgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der anschließenden Kontrolle ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 2,28 Promille. Sein Führerschein wurde am Dienstag sofort beschlagnahmt. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann wegen eines Fahrverbots gar nicht fahren durfte.