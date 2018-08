Rinder und ein Storch sorgen für Unfälle im Eichsfeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heilbad Heiligenstadt (dpa/th) - Eine Autofahrerin ist im Landkreis Eichsfeld in eine Rinderherde gefahren und mit einem Kalb zusammengestoßen. Die 54-jährige Frau war am Montagabend auf der Landstraße von Großbodungen nach Epschenrode unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie bemerkte demnach die Tiere hinter einer Kurve zu spät. Der Wagen erfasste ein Kalb. Das Tier verendete auf einem Feld neben der Straße. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 1200 Euro.

Am Dienstagmorgen kam ein weiteres Tier dem Autoverkehr in die Quere. Im nur wenigen Kilometer entfernten Zwinge flog ein Weißstorch gegen den rechten Rückspiegel eines fahrenden Wagens. Er sorgte für einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. "Warum er ausgerechnet gegen das fahrende Auto flog, wissen wir nicht", sagte eine Polizeisprecherin. Der Vogel starb.