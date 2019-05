Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goslar (dpa/lni) - Ein 75 Jahre alter Fußgänger hat bei einem Verkehrsunfall in Goslar schwere Kopfverletzungen erlitten. Eine 26 Jahre alte Autofahrerin habe bereits am Freitag beim Ausparken den neben ihr fahrenden Wagen einer 66-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Wucht des Aufpralls drückte den Wagen der 66-Jährigen auf den Gehweg und erfasste den 75-Jährigen. Der Schwerverletzte kam ins Krankenhaus.