Polizei begleitet acht Schwäne bei Spaziergang zur Leine

Göttingen (dpa/lni) - Ungewöhnliche Eskorte: Die Polizei hat eine Schwanenfamilie in Göttingen auf ihrem Weg zum Fluss Leine begleitet. Die beiden ausgewachsenen Schwäne und ihre sechs Kleinen waren einer Passantin aufgefallen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin rief sie am Vormittag die Beamten zur Hilfe. Diese beobachteten die Schwanen-Familie dann bei ihrem Ausflug. "Selbstbewusst trottete die stolze Familie gemächlichen Schrittes weiter über die Godehardtstraße", beschrieben sie den Einsatz. Vierzig Minuten später glitten die Schwäne dann elegant ins Wasser.