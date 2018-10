Drei Verletzte nach Verkehrsunfall im Westerwald

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goddert (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß von drei Autos sind am Dienstag in Goddert im Westerwald drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer geriet nach Polizeiangaben aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn der Landesstraße 305 zwischen Selters und Rückeroth. Dort kollidierte er mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 50 000 Euro.