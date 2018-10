68-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Glauchau (dpa/sn) - Ein 68 Jahre alter Autofahrer ist bei Glauchau (Landkreis Zwickau) mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Der 68-Jährige sei am Montagvormittag in einer Linkskurve aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Auto habe sich daraufhin überschlagen und sei gegen einen Baum geprallt.