Schiffsunfall in Mainschleuse bei Kostheim

Mainz-Kostheim (dpa/lhe) - Ein unbeladenes Tankschiff ist in einer Mainschleuse bei Kostheim mit seinem Mast gegen einen Wehrsteg der Schleuse gestoßen. Der übrige Schiffsverkehr sei durch den Unfall in der Nacht zum Mittwoch zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt gewesen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der 45 Jahre alte Schiffsführer hatte es versäumt, die Höhe des Masts an die Schleuse anzupassen. An der Schleuse, die in der Nähe der Mündung des Mains in den Rhein liegt, entstand ein geringer Schaden. An dem Schiff wird er von der Polizei auf bis zu 25 000 Euro geschätzt.