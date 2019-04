Liegengebliebener Zug bei Gießen sorgt für Ausfälle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Am Dienstagmorgen müssen sich Fahrgäste auf der Zugstrecke Gießen-Frankfurt auf Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Es sei mit Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen auf den Linien RE30, RB40, RB41, RB49, RE98 und RE99 zu rechnen, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilte. Grund dafür ist nach Angaben der Bundespolizei ein entgleister Zug der Hessischen Landesbahn (HLB), der am Montagabend am Bahnhof in Gießen beim Rangieren aus dem Gleis gesprungen sei. Verletzt wurde niemand.

Warum der Zug entgleiste, steht noch nicht fest, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Näheres sollen nun weitere Ermittlungen ergeben. Sowohl der ICE über Gießen als auch Züge des Nahverkehrs hätten zeitweise nicht mehr fahren können. Am Dienstagmorgen sei die Strecke eingeschränkt wieder befahrbar. Wie lange noch mit Einschränkungen zu rechnen ist, stand zunächst nicht fest.