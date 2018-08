Mann wird nach Überholmanöver von Autofahrern angegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gensingen/Bingen (dpa/lrs) - Ein 57-jähriger Mann ist an einer Tankstelle in Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) von zwei Autofahrern angegriffen worden. Der Mann war zuvor mit seinem dreirädrigen Kraftfahrzeug auf einer Landstraße unterwegs und rücksichtslos von einer Autofahrerin überholt worden, wie die Polizei am Samstag über den Vorfall vom Vortag mitteilte. Als der 57-Jährige die Frau mit ihrem Auto wenig später an einer Tankstelle wiedererkannte, hielt er an und machte Fotos von Fahrerin und Wagen. Die Frau sowie der Fahrer eines anderen Autos griffen den Mann daraufhin an und nahmen ihm das Handy weg. Die Polizei sucht nach Zeugen des Überholmanövers sowie der Auseinandersetzung.