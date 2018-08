Straßenbauexperte: Brücken trotz Sanierungsbedarf sicher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Straßenbauverwaltung in Mecklenburg- Vorpommern sieht nach dem verheerenden Unglück im norditalienischen Genua keinen Grund, die Brücken im Land einer gesonderten Überprüfung zu unterziehen. Die Brücken im Land würden nach strengen Vorgaben regelmäßig in Augenschein genommen und alle sechs Jahre von Fachleuten eingehend untersucht, betonte der zuständige Dezernatsleiter im Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Olaf Mertzsch, am Mittwoch. Die größeren Brücken seien jüngeren Datums und damit auch nach neueren Vorschriften gebaut worden. "Dass in Mecklenburg-Vorpommern eine Brücke aus heiterem Himmel einstürzt, ist nicht zu erwarten", sagte Mertzsch. Akute Gefährdungen seien nicht bekannt, in Einzelfällen seien aber aus Sicherheitsgründen Tempolimits oder Tonnagebeschränkungen verhängt worden.