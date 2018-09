Ein Toter und vier Verletzte bei schwerem Autounfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Garrel (dpa/lni) - Beim Zusammenstoß zweier Autos in Garrel ist ein 74 Jahre alter Fahrer ums Leben gekommen. In dem anderen Wagen erlitt eine Frau lebensgefährliche Verletzungen. Zwei Insassen wurden schwer, einer leicht verletzt. Der 74-Jährige sei aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag in Cloppenburg. Er stieß mit dem Wagen eines 60-Jährigen zusammen. Der 74-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und starb. Im Motorraum brach ein Feuer aus, das Helfer löschen konnten. Zwei Rettungshubschrauber und sieben Krankenwagen waren im Einsatz. Die Polizei musste die Straße rund um die Unfallstelle für mehrere Stunden sperren, weil Öl ausgelaufen war.