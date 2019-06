Polizei lässt renitentem Radler die Luft raus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Füssen (dpa/lby) - Ein sturer junger Radler wollte trotz mehrerer Defekte an seinem Fahrrad nicht stoppen - Polizisten haben kurzerhand die Luft aus seinen Reifen gelassen. Nach Angaben der Beamten vom Dienstag wurde der 18-Jährige am Vorabend in Füssen (Landkreis Ostallgäu) von einer Streife angehalten, da er ohne Beleuchtung fuhr. Dabei habe der junge Mann mit den Füßen bremsen müssen, da die Bremsen des Rads ebenfalls kaputt waren. Die Beamten verboten dem Radfahrer daraufhin die Weiterfahrt. Kurze Zeit später erwischten sie den Mann aber erneut radelnd. Um ihn endgültig zu stoppen, ließen die Beamten die Luft aus den Reifen. Den Radfahrer erwartet ein dreistelliges Bußgeld, weil er nicht gehorcht hatte.