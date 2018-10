Versuchter Kabelklau: Bahnstrecke nach Belgien wieder frei

30. Oktober 2018 14:44 Verkehr - Frankfurt am Main

Aachen (dpa/lnw) - Die vielbefahrene Zugstrecke von Deutschland nach Belgien über Aachen war am Dienstag für mehrere Stunden unterbrochen. Grund für den Stopp auf dem wichtigen Bahnweg nach Paris war ein versuchter Kabeldiebstahl in Belgien, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den Schienennetzbetreiber Infrabel berichtete. Am späten Mittag war der Schaden behoben. Der Zugverkehr laufe wieder normal, erklärte ein Thalys-Sprecher. Fünf der Hochgeschwindigkeits-Verbindungen von und nach Paris seien von der Störung betroffen gewesen.

Intercity-Züge und der Regionalverkehr aus Nordrhein-Westfalen fuhren während der Unterbrechung nur bis Aachen Hauptbahnhof. Zur Überbrückung der Störung an der Strecke war ein Pendelverkehr mit Bussen zu dem nahe gelegenen Bahnhof Welkenrath in Belgien eingerichtet worden. Reisende mussten bis zu zwei Stunden Verspätung in Kauf nehmen.