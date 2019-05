Verkleidung aus Bürofassade stürzt auf Hauptverkehrsstraße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil von einem hohen Bürogebäude in Frankfurt ein Fassadenteil herabgefallen ist, ist eine der Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt gesperrt worden. Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer mussten am Dienstag in nördlicher Richtung von der Kurt-Schumacher-Straße aus auf Nebenstraßen ausweichen. Es kam zu Staus und Behinderungen. Die Gegenrichtung und der Straßenbahnverkehr waren nicht betroffen. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag berichtete, hatte sich das Fassadenteil am Montagabend gelöst. Menschen wurden nicht verletzt.

Wie lange die Straße gesperrt bleibt, war nach Darstellung der zuständigen Bauaufsicht zunächst unklar. Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass noch weitere Verkleidungen herabstürzen, müsse die Fassade zunächst abgesichert werden, sagte Amtsleiterin Simone Zapke. Möglicherweise könnten zumindest die Straße und der Gehweg am Mittwoch wieder freigegeben werden.