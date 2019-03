Städte nahmen weniger Geld durch Verkehrssünder ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Viele Städte in Hessen haben im vergangenen Jahr deutlich weniger Verwarn- und Bußgeld eingenommen als in 2017. Nur in Darmstadt lagen die Summen über dem Vorjahreswert, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den zehn größten Städten in Hessen ergab. Für Frankfurt liegen bislang nur Teilergebnisse vor. Viele Kommunen sehen die Notwendigkeit, den Verkehr stärker oder effektiver zu überwachen.

2,54 Millionen Euro hat Darmstadt eingenommen. Das ist deutlich mehr als im Jahr 2017 mit 2,09 Millionen Euro. "Ob die Verkehrsteilnehmer sich weniger regelkonform verhalten als früher, kann den Zahlen nicht eindeutig entnommen werden", erklärte ein Sprecher. Auf dem Niveau des Vorjahres lag 2018 die Stadt Fulda. Einen deutlichen Rückgang gab es dagegen in Offenbach. Auch Gießen, Marburg, Kassel und Hanau melden einen Rückgang. In Rüsselsheim und Wiesbaden liegen noch keine Rechnungsabschlüsse vor.