Per Gondel zum Feldberg: Diskussion über Seilbahnbau

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Dauerstau auf den Straßen und überfüllte Bahnen sind im Ballungsraum Rhein-Main ein alltägliches Ärgernis für Tausende Pendler. Um die steigende Nachfrage im öffentlichen Nahverkehr zu stillen, wird der Bau von Seilbahnen diskutiert. Rund 150 Politiker und Experten kamen am Mittwoch auf Einladung des Regionalverbands Frankfurt/Rhein-Main zusammen, um sich über mögliche Strecken auszutauschen. Bis Jahresende erwarten der Verband und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie für eine Strecke über den Feldberg, die schon in wenigen Jahren ihren Betrieb aufnehmen könnte.

Dabei handele es sich um ein Pilotprojekt, das Vorbild für weitere mögliche Linien sein könne, sagte der Chef des Regionalverbands, Thomas Horn. Die acht bis zehn Kilometer lange Linie soll von Schmitten im Hochtaunuskreis über den Berg zur U-Bahnstation Hohemark in Oberursel führen. Gebaut werden könne sie bis zur Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2024, sagte Horn. Sinnvoll seien solche Bahnen als Zubringer für das bestehende S-Bahn- und U-Bahn-Netz. Sie könnten in wenigen Jahren relativ kostengünstig gebaut und selbst im Winter sicher betrieben werden.

RMV-Geschäftsführer Knut Ringat sagte, die Bahn über den Feldberg würde den Hintertaunus besser anbinden und hätte zudem hohen Freizeitwert. Es gebe "großen Willen und Ehrgeiz", eine oder mehrere Bahnen im Rhein-Main-Gebiet zu bauen. Damit alleine könnten die derzeitigen Kapazitätsprobleme in Bussen und Bahnen nicht gelöst werden. Doch er sehe darin einen Baustein. Die Seilbahnen hätten viele Vorteile: "Sie sind leise, sie sind sicher, sie sind komfortabel."

Die Rede ist nicht von Seilbahnen, wie sie in Skigebieten unterwegs sind, sondern von Modellen, die in Städten einsetzbar sind. Unter anderem auch in München und Stuttgart wird ihr Einsatz diskutiert. Die Gondeln sollen den gleichen Komfort wie Straßenbahnen bieten, Tausende Passagiere pro Stunde transportieren und mit bis zu 30 Stundenkilometern unterwegs sein.

Als Beispiel vorgestellt wurde die Seilbahn in Koblenz, die zur Bundesgartenschau 2011 in 14 Monaten entstand und Fahrgäste über den Rhein zur Festung Ehrenbreitstein bringt. Sie laufe zuschussfrei, sagte der Geschäftsführer der Betreiberfirma, Eugen Nigsch. In den Gondeln sei Platz für Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle. "Da hängt ein Kleinbus am Seil." Selbst ein Krankenbett habe die Bahn schon transportiert.

Auf dem Seilbahntag äußerten sich auch Vertreter von Herstellern. Technisch lösbar seien inzwischen fast alle Anforderungen etwa an Streckenführung und Barrierefreiheit, sagte Augustin Kröll von der Firma Leitner mit Sitz in Italien. Auch auf Einwendungen von Anwohnern, die keine Seilbahnlinie vor ihren Fenstern haben wollten, könne mit flexibler Höhengestaltung oder abdunkelbaren Fenstern reagiert werden.

Auch an Ideen für mögliche Verbindungen im Rhein-Main-Gebiet mangelt es nicht. Studenten der Hochschule Darmstadt untersuchten weitere mögliche Standorte. Herausgekommen ist unter anderem eine Verbindung zwischen dem neuen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens über die Commerzbank Arena zum S-Bahnhof Louisa. Die geplante Multifunktionsarena am Kaiserlei in Offenbach ließe sich demnach per Gondel mit der Eissporthalle im Frankfurter Osten verbinden.

RMV-Chef Ringat sagte, denkbar seien weitere Verbindungen, etwa zwischen Offenbach über den Main nach Frankfurt, aber auch in Limburg mit Start am Bahnhof. Zuvor müsse aber ein positives Ergebnis der Machbarkeitsstudie für die Pilotstrecke im Taunus vorliegen sowie gute Erfahrungen mit deren Betrieb. Vorhaben im Schienenbau, etwa die Regionaltangente West, müssten angesichts der stark steigenden Fahrgastzahlen dennoch ebenfalls so bald wie möglich fertiggestellt werden.