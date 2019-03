Pendlerhauptstadt Frankfurt stellt neue Verkehrszahlen vor

07. März 2019 03:09 Verkehr - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit knapp 380 000 Pendlern hält Frankfurt bundesweit den Spitzenplatz - der Großteil davon kommt mit dem Auto. Wo sich der Strom der in die Stadt hinein und hinaus fahrenden Arbeitnehmer besonders bemerkbar macht und wie sich der sonstige innerstädtische Verkehr verteilt, zeigen Ergebnisse einer Zählung, die heute vorgestellt werden. Die Zahlen stammen vom September und Oktober des vergangenen Jahres.

Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) will insbesondere auf die Entwicklung seit der letzten sogenannten Stadtrandzählung zwei Jahre zuvor eingehen. Auch der Radverkehr wurde einbezogen. Um die Frankfurter Straßen zu entlasten, wird derzeit sogar über Seilbahnen diskutiert, die Pendler von Parkplätzen am Stadtrand in die City bringen könnten.