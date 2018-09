Oberleitungsschaden: Störungen bei S-Bahnen und Zügen

10. September 2018 11:40 Verkehr - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Oberleitungsschaden für Zugausfälle und Verspätungen am Montagmorgen gesorgt. Betroffen waren laut Rhein-Main-Verkehrsverbund die Linien S1, 2, 8, 9 sowie die Regionalzüge RE 2 und RE 70. Grund war laut RMV eine Oberleitungsstörung an der Nordseite des Hauptbahnhofs. Sie wurde gegen 07.30 Uhr gemeldet und war gegen 10.00 Uhr beendet. Bis zum Mittag kam es zu Verspätungen.