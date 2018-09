10. September 2018 08:50 Verkehr - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Oberleitungsschaden für Verspätungen am Montagmorgen gesorgt. Betroffen waren laut Rhein-Main-Verkehrsverbund die Linien S1, 2, 8, 9 sowie die Regionalzüge RE 2 und RE 70. Es könne zu Ausfällen und Verspätungen kommen, berichtete der RMV. Grund sei eine Oberleitungsstörung an der Nordseite des Hauptbahnhofs.