Modernisierung des Regionalbahnhofs Flughafen: Gleis 1

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Modernisierung des Regionalbahnhofs am Frankfurter Flughafen kommt voran. Die Arbeiten an Gleis 1 seien mittlerweile abgeschlossen, teilte die Deutsche Bahn bei einer Begehung am Donnerstag mit. Bis Mai sollen auch die sichtbaren baulichen Veränderungen an den anderen Gleisen 2 und 3 fertig sein. Die komplette technische Erneuerung der Anlagen dürfte indes noch weitere Monate in Anspruch nehmen, wie eine Sprecherin sagte. Dies habe aber keinen Einfluss auf die etwa 40 000 Reisenden, die den Bahnhof täglich nutzen.

Wie sich am fertiggestellten Gleis 1 zeigt, erhält der 1972 in Betrieb genommene Regionalbahnhof ein moderneres Erscheinungsbild, etwa durch helle Kachelwände und Design-Sitzbänke. Mit Glasmosaik versehene Säulen sollen für ein ansprechendes Ambiente sorgen. Die Modernisierung kostet etwa zehn Millionen Euro. Die Bahn zahlt davon sechs Millionen Euro, das Land Hessen übernimmt vier Millionen Euro.