Modernisierung des Regionalbahnhofs Flughafen

07. Februar 2019 03:24 Verkehr - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Modernisierung im laufenden Betrieb: Die Deutsche Bahn stellt heute ihre Arbeiten am Regionalbahnhof Frankfurt-Flughafen vor. Am Gleis 1 ist die bauliche und technische Umgestaltung bereits abgeschlossen, derzeit stehen die Bauzäune am Mittelgleis. Der S-Bahn-Verkehr auf der stark befahrenen Strecke nach Wiesbaden über Mainz läuft unterdessen weiter.

Der unterirdische Bahnhof, der 1972 in Betrieb genommen wurde, soll im Rahmen der Modernisierung auch behindertengerecht werden. Optisch sollen helle Fliesen und eine ansprechendere Fassade dem täglich von mehr als 40 000 Menschen genutzten Bahnhof ein neues Gesicht geben. Auch neue Sitzbänke und Info-Vitrinen soll es geben.

Die Deutsche Bahn investiert fast zehn Millionen Euro in die Modernisierung, die Ende 2020 abgeschlossen sein soll. Das Land Hessen übernimmt etwa 40 Prozent der Kosten.