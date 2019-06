Meistgenutzte U-Bahn-Strecke Frankfurts in Ferien gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In den Sommerferien wird Frankfurts meistbefahrene U-Bahn-Strecke vom Südbahnhof bis nördlich von Heddernheim gesperrt. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) lasse in dieser Zeit Arbeiten wie den Ersatz von Gleisen, die Sanierung von Fahrleitungsmasten und die Erneuerung von Kabelsträngen ausführen, teilte die Stadt Frankfurt am Freitag mit. Die Strecke werde momentan täglich von bis zu 120 000 Fahrgästen genutzt. Die U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8 verkehren dort. Die Einschränkungen gelten vom 1. Juli bis 12. August.

In der Zeit der Sperrung fahren die Bahnen der Linien U1 und U8 nicht. Die Linie U2 fährt nur zwischen Nieder-Eschbach und Riedwiese/Mertonviertel. Die Linie U3 fährt von Oberursel-Hohemark kommend bis zur Station Wiesenau und von dort nach Ginnheim. Die Linie U9 wird über Nieder-Eschbach hinaus bis Gonzenheim verlängert. Sie verkehrt in dichterem Takt und mit mehr Wagen.