Leute auf Gleisen gesucht: Züge in Frankfurt ausgebremst

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Suche nach Menschen auf den Gleisen hat am Dienstag den Zugverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof zeitweise lahmgelegt. Die Strecken blieben etwa eine halbe Stunde gesperrt. Züge und S-Bahnen konnten den zentralen Knotenpunkt nur sehr eingeschränkt anfahren oder verlassen, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Am frühen Nachmittag rollte der Verkehr wieder an. Betroffen von der Sperrung waren auch ICE-Fernverbindungen und der Tiefbahnhof.

Die Bundespolizei fahndete vergeblich nach den vermuteten Gleis-Spaziergängern. "Entweder waren sie weg oder gar nicht da", sagte ein Sprecher.

Kurz nach Freigabe der Gleise bremste ein Notarzteinsatz erneut die S-Bahnen aus. In der nicht weit vom Bahnhof entfernten Station Galluswarte stoppte eine S-Bahn wegen eines Notarzteinsatzes. Ein Fahrgast habe behandelt werden müssen, teilte die Bahn mit.