Kontrollen gegen Tuner und Poser: Unwissenheit schützt nicht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Anfangs war es ein Pilotprojekt, seit März ist die Kontrolleinheit Autoposer, Raser und Tuner (KART) eine Dauereinrichtung der Frankfurter Polizei. Das achtköpfige Team von Polizeioberkommissar Nico Briesemeister ist in zivil unterwegs. Bei ihrer Arbeit nutzen sie nicht nur Laserpistolen, sondern auch Fahrzeuge mit eingebauter Kamera und mobile Messanlagen, um Geschwindigkeitsverstöße oder Lärm durch sogenannte Sound-Boxen festzustellen. Mehr Kontrollen sollen zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr führen.

Bei schönem Frühlings- und Sommerwetter sind sie besonders gerne unterwegs: sogenannte Poser mit aufgemotztem Fahrzeug und röhrenden Motoren. Da der Lärm nicht nur Anwohner stört, sondern die Fahrzeuge vielfach auch nicht den technischen Bestimmungen entsprechen, sind die Poser auch ein Fall für die Polizei.

Während Tuner gerne am eigenen Auto herumbasteln und sich dazu auch gerne in Foren im Internet austauschen, mieten sich Poser gerne auch mal Luxuskarossen, in denen sie dann ihre Runden drehen. Besonders häufig sind Poser junge Männer zwischen Anfang 20 und Anfang 30 - der Frauenanteil ist nach Angaben Briesemeisters eher gering.

Technisch veränderte Fahrzeuge, die so nicht auf die Straße dürfen, werden eingezogen. Nicht immer haben die Fahrer oder Besitzer dabei ihre Hand im Spiel gehabt, sagt Briesemeister. Gerade mancher US-Import sei nicht entsprechend der EU-Bestimmungen umgerüstet worden und der Besitzer sei sich des Problems nicht bewusst gewesen. "Aber Unwissenheit schützt nicht vor Strafe."