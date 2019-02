Kaffee und Muffins am Ehrentag für Winterradler

07. Februar 2019 07:37 Verkehr - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sie trotzen Kälte, Nässe und Glätte - und werden an ihrem Ehrentag mit Selbstgebackenem belohnt: Pendler, die auch im Winter mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, begehen an diesem Freitag (8. Februar) den "Winter-Bike-To-Work-Day" (Winter-Fahrradpendler-Tag). In Frankfurt erhalten Radfahrer zur Feier des Tages auf der Friedensbrücke zwischen Hauptbahnhof und dem Stadtteil Sachsenhausen kostenlos Kaffee und Muffins. Eine Privatinitiative wirbt mit der Aktion für das Umsteigen vom Auto aufs Rad. Den "Brückenkaffee" gibt es von 16.30 bis 17.45 Uhr.

Die Kommunen und das Land müssten für Radfahrer gerade im Winter viel mehr tun, forderte der Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Hessen, Norbert Sanden. Bei Eis und Schnee würden Radwege derzeit auch in den großen Städten zu selten und zu spät gestreut und geräumt. Die Hauptrouten für Radfahrer müssten sogar Priorität haben, denn Zweiradfahrer seien im Gegensatz zu Autofahrern sturzgefährdet.

"Es muss sichergestellt werden, dass das Radfahren sicher und komfortabel ist", sagte Sanden. Radwege sollten zwischen 7.00 und 19.00 Uhr auch im Winter befahrbar sein. Das sei technisch machbar, nötig sei nur der politische Wille. Eigentlich sollten die Kommunen jedem dankbar sein, der nicht mit dem Auto zur Arbeit fahre, sagte Sanden.