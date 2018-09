IHK stellt Auswertung der Pendlerströme vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Rhein-Main-Gebiet sind nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) täglich mehr als eine Million Pendler unterwegs. Um besser zu sehen, wer von wo nach wo unterwegs ist und weshalb, hat sich die Kammer die Pendlerströme genauer angesehen. IHK-Präsident Mathias Müller stellt die Ergebnisse heute in Frankfurt vor. Die Auswertung betrachtet die Verflechtungen zwischen 25 Kreisen und kreisfreien Städten in der Metropolregion. Die IHK will daraus auch Forderungen ableiten, was geschehen muss, um die Pendlerströme zu bewältigen.