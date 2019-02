Frankfurter U-Bahn-Linie 4 nach Störung wieder in Betrieb

27. Februar 2019 13:24 Verkehr - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer massiven Störung der Stromversorgung hat die Frankfurter U-Bahn-Linie 4 am Mittwoch den Betrieb wieder aufgenommen. "Die Bahnen gehen nun nach und nach auf die Strecke, weshalb es noch einige Zeit dauern wird, bis sie im regulären Takt fahren", teilte die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) am Mittag mit.

Wie es zu dem Stromausfall am Dienstag kam, war hingegen weiter unklar. Möglicherweise sei ein Zug oder eine defekte Oberleitung ursächlich gewesen, hieß es in einer Mitteilung der VGF. Alle U-Bahnen, die auf der Strecke unterwegs waren, seien in die Werkstatt geschickt worden.

Am Dienstag war es zwei Mal zu Stromausfällen auf der Strecke gekommen. Daher wurde die Linie eingestellt. Lediglich zwischen den Haltestellen Konstablerwache und Seckbacher Landstraße pendelte ein Zug. Reisende, die die übrigen Stationen anfahren wollten, mussten auf Straßen- oder S-Bahnen ausweichen. Die Feuerwehr hatte zwei Züge evakuieren müssen.