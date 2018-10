Beschädigte Oberleitung bremst Zugverkehr aus

23. Oktober 2018 13:02 Verkehr - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine bei Bauarbeiten beschädigte Oberleitung hat am Dienstag den Zugverkehr in Teilen Frankfurts beeinträchtigt. Wie ein Sprecher der Bahn sagte, war davon die Strecke zwischen den Stadtteilen Frankfurt-West und Frankfurt-Eschersheim betroffen. Daher waren die S-Bahnen aus Richtung Friedberg zunächst nur bis Frankfurter Berg unterwegs und mussten dann wieder zurückfahren. Der Schaden sollte noch am Dienstag behoben werden.