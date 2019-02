Bauarbeiten: Zentrale U-Bahn-Verbindung fällt im Sommer aus

06. Februar 2019 16:01 Verkehr - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurter und Pendler aus dem Speckgürtel müssen sich im Sommer erneut in Geduld üben. In den Ferien wird vom 1. Juli bis 12. August die wichtigste U-Bahnstrecke für Bauarbeiten gesperrt. Von Heddernheim im Norden bis zum Südbahnhof werden auf der sogenannten A-Strecke keine Züge fahren, wie die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) am Mittwoch berichtete. Betroffen sind die Linien U1, U2, U3, U8 und U9. Die Strecke wird täglich von bis zu rund 125 000 Fahrgästen benutzt.

Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) sagte, es sei bei der anstehenden Sanierung sinnvoller, "alles zusammenzupacken" als in einzelnen Abschnitten umzusetzen. Für die Kunden bietet die VGF einen Ersatzverkehr mit Bussen an, die tagsüber doppelt auf der Strecke zwischen Heddernheimer Landstraße und der Konstablerwache in der Innenstadt verkehren.

Während der sechswöchigen Arbeiten werden auf der Strecke neue Gleise und Weichen montiert. Außerdem entstehen oberirdisch neue Bahnübergänge. Im A-Tunnel werden nach Angaben der VGF für die neue Signaltechnik und Leitungen sieben Kilometer Funkkabel und 22 Kilometer Elektrokabel verlegt. Die Baumaßnahmen sollen mit einer breiten Informationskampagne begleitet werden.

Ebenfalls für die Sommerferien kündigte das Verkehrsunternehmen für den östlichen Ast der U4 und U7 Gleisarbeiten an. Das Projekt hängt mit dem Bau des Riederwaldtunnels zusammen. Der etwa 1100 Meter lange Tunnel soll die Lücke zwischen den Autobahnen 66 und 661 im Osten von Frankfurt schließen. Mit dem Bau des eigentlichen Tunnelbauwerks soll im Jahr 2020 begonnen werden, derzeit laufen die vorbereitenden Arbeiten.

In den vergangenen vier Jahren - zuletzt im Sommer 2018 - war der S-Bahntunnel am Hauptbahnhof mehrfach gesperrt worden. Die Deutsche Bahn hatte dort ein 40 Jahre altes Relais-System durch ein modernes elektronisches Stellwerk ausgetauscht.