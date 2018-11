Bahn wirbt mit Azubi-Casting unter anderem um neue Lokführer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einem Casting für künftige Auszubildende wirbt die Deutsche Bahn heute am Frankfurter Hauptbahnhof um Nachwuchs (ab 15 Uhr). Unter anderem geht es darum, neue Lokführer für die S-Bahn Rhein-Main zu gewinnen. Das Casting findet in zwei S-Bahn-Zügen am Gleis 1a statt. Mit Virtual-Reality-Brillen will die Bahn Interessierten dort einen Einblick in verschiedene mögliche Berufe bieten, unter anderem werden Fahrdienstleiter, Gleisbauer und Köche gesucht. Bewerbungsgespräche sind direkt im Zug möglich. Die Aktion tourt durch viele Städte bundesweit. Das Unternehmen will bis Ende des Jahres mehr als 20 000 neue Mitarbeiter einstellen, darunter rund 1600 Lokführer.