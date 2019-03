Attac will Druck für sozial-ökologische Wende machen

01. März 2019 15:23 Verkehr - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das globalisierungskritische Netzwerk Attac Deutschland will ungeachtet seiner juristischen Niederlage bei der Anerkennung seiner Gemeinnützigkeit mehr Druck für eine sozial-ökologische Wende machen. "Wir dürfen die Mobilität der Zukunft nicht den Autokonzernen überlassen", sagte Thomas Eberhardt-Köster vom Attac-Koordinierungskreis am Freitag. Nötig sei eine andere Verkehrspolitik - "weg vom Individualverkehr hin zu intelligenten ressourcenschonenden Verkehrssystemen." Attac fordert unter anderem kostenfreien Öffentlichen Nahverkehr und den Ausbau von Fuß- und Radwegen sowie des öffentlichen Schienenverkehrs.

Der Bundesfinanzhof hatte am Dienstag sein Urteil in einem Revisionsverfahren veröffentlicht und eine Entscheidung des Hessischen Finanzgerichts aufgehoben, die die Gemeinnützigkeit von Attac bestätigt hatte. Das Finanzgericht Kassel soll nun in einem neuen Verfahren über das Klageverfahren zwischen Attac und dem Finanzamt Frankfurt entscheiden.