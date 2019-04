ADFC stellt Fahrradklima-Test vor: 70 Städte im Vergleich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Was tun hessische Kommunen für den Radverkehr? Welche Defizite sehen Radfahrer und was wurde schon verbessert? Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) stellt heute in Frankfurt den ADFC-Fahrradklima-Test 2018 vor. Vertreten sind laut ADFC mehr als 70 Städte im Bundesland - jede Kommune über 40 000 Einwohner. Es ist die achte Befragung dieser Art zur Fahrradfreundlichkeit deutscher Kommunen. Die Bundes-Ergebnisse werden parallel in Berlin vorgestellt. Dort wurden die Antworten aus 683 Städten ausgewertet.