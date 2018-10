Kurz vor Lückenschluss: Neue Brücke überspannt B169

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankenberg (dpa/sn) - Die Rad- und Fußgängerbrücke über die Bundesstraße 169 in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) nimmt Gestalt an. Am Mittwoch wurden die letzten Brückenteile eingehoben, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Der endgültige Lückenschluss soll am Donnerstag erfolgen.

Die Fertigstellung des 4,2 Millionen Euro teuren Bauwerks ist zum Jahresende geplant. Mit Eröffnung der 8. Sächsischen Landesgartenschau soll es am 20. April 2019 in Betrieb genommen werden. Der Lückenschluss machte am Mittwoch den Angaben zufolge eine Vollsperrung der B169 erforderlich.

Laut Stadt handelt es sich um eine sogenannte Schrägseilbrücke, bei der die Geh- und Fahrbahn an einem 20 Meter hohen Pylon mit schräg gespannten Seilen aufgehängt ist. Sie ist 262 Meter lang und 2,50 Meter breit; die Brücke wiegt 320 Tonnen. Wegen ihrer Linienführung wird sie auch "Schlange" genannt und verbindet den neu entstehenden Landschaftspark an der Zschopau-Aue über den Zschopau-Tal-Radweg mit der Altstadt von Frankenberg. Die Stadt sprach von einem "architektonischen Glanzlicht".