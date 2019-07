Weniger Einträge aus dem Norden in Verkehrssünderdatei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Das Fahrverhalten auf Schleswig-Holsteins Straßen hat 2018 zu knapp 135 000 neuen Einträgen in die Verkehrssünderdatei des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg geführt. Das waren aber 3,0 Prozent weniger als noch 2017, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Behörde hervorgeht. Mit 5,6 Prozent gab es im nördlichsten Bundesland bei den 625 Unfallfluchten den größten Anstieg.

Bundesweit erfasste das KBA im vergangenen Jahr 4 847 636 Verkehrsauffälligkeiten. Das waren 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Während Bereiche wie Alkohol am Steuer, Unfallfluchten oder Fahren ohne Führerschein 2018 abnahmen, registrierte die Behörde bundesweit vor allem mehr Geschwindigkeitsverstöße und Fahrten unter Drogeneinfluss.

Den größten Anstieg gab es bei Drogenverstößen mit 14,1 Prozent auf 43 066 Delikte. In Schleswig-Holstein gab es aber 4,9 Prozent weniger Drogenfahrten. Auch die Tempoverstöße waren im Vergleich zum Vorjahr im Norden um 5,3 Prozent rückläufig.