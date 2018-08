Verkehrsminister von Bund und Land zu Besuch in Flensburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kommt am heutigen Donnerstag nach Flensburg. Am Mittag (13.00 Uhr) trifft er sich mit seinem schleswig-holsteinischen Kollegen Bernd Buchholz (FDP) in der dortigen Niederlassung des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr. Besprechen wollen die Minister etwa die Situation des Bahnnetzes und maritime Themen wie autonomes Fahren in der Seeschifffahrt.

Bei den Gesprächen dürfte es am Rande auch um die künftige Rolle der von Bund und Ländern getragenen Projektgesellschaft Deges in der geplanten Infrastrukturgesellschaft Autobahnen (IGA) gehen. Ab 2021 will der Bund die Zuständigkeiten für die Autobahnen übernehmen. Die Länder müssen dafür langjährige Zuständigkeiten abgeben. So sollen Investitionen beschleunigt und überregionale Schwerpunkte besser durchgesetzt werden. Kritiker im Norden befürchten hingegen Verzögerungen bei Projekten wie der A20 oder der Rader Hochbrücke.

Am Vormittag steht für Buchholz ein weiterer Besuch aus Berlin auf der Agenda. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist auf Einladung von Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) zu Gast in Kiel. In dem Gespräch mit dem Regierungschef und Wirtschaftsminister Buchholz geht es unter anderem um die Themen Landstromanbindung von Fähren und Kreuzfahrtschiffen sowie um das geplante LNG-Terminal in Brunsbüttel.