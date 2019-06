Bahnhof Flensburg wegen Bombendrohung gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Wegen einer Bombendrohung ist der Bahnhof Flensburg am Samstagabend gesperrt worden. In einem Regionalzug sei dann ein verdächtiges Paket gefunden worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Zug wurde evakuiert und der Bahnhof komplett gesperrt. Spezialkräfte seien unterwegs.

Zwischen Schleswig und Flensburg sowie Flensburg und Sörup sei ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet worden, teilte die DB Regio Schleswig-Holstein via Twitter mit. Züge der RE7 beginnen und enden in Schleswig, Züge der RE72 in Sörup.