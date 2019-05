Aktionsbündnis gegen Ostseetunnel will kämpfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Puttgarden (dpa/lno) - Auch 25 Jahre nach seiner Gründung will das "Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung" weiter gegen den geplanten Ostseetunnel kämpfen. Sein ursprüngliches Ziel, die Verbindung zu verhindern, sei zwar nicht erreicht worden, sagte der Vorsitzende des Aktionsbündnisses, Hendrick Kerlen, am Freitag. Doch der Verein werde das Projekt weiter kritisch und mit viel Sachverstand begleiten. Auch der Gründungsvorsitzende Malte Siegert wertete die bisherige Arbeit als Erfolg. So sei es gelungen, die Planfeststellungsbehörde zur mehrfachen Überarbeitung der Planungen zu zwingen. Das Bündnis wurde im Februar 1994 von engagierten Bürgern der Ostseeinsel Fehmarn gegründet. Heute gehören ihm nach Angaben Kerlens etwa 430 Menschen aus ganz Deutschland an.

Der umstrittene rund 18 Kilometer lange Eisenbahn- und Straßentunnel soll voraussichtlich von 2028 an die deutsche Insel Fehmarn mit Dänemark verbinden.