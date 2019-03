Neue Ideen für Lärmschutz für Bad Schwartau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eutin (dpa/lno) - Im Streit zwischen der Stadt Bad Schwartau und der Deutschen Bahn um den übergesetzlichen Lärmschutz an der Bahntrasse zum geplanten Ostseetunnel zeichnet sich möglicherweise eine Lösung ab. In einer Sitzung aller Beteiligten hätten sich neue Alternativen ergeben, die jetzt von Experten bewertet und berechnet werden müssten, sagte der Landrat des Kreises Ostholstein, Reinhard Sager (CDU), am Dienstag. Einzelheiten nannte er nicht. Alle Beteiligten hätten Stillschweigen vereinbart. Sager hatte sich als Vermittler in dem Konflikt angeboten. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" berichtet.

Bad Schwartau verlangt von der Deutschen Bahn, die Gleise der Neubaustrecke in einen sieben Meter tiefen Trog zu verlegen, um Anwohner vor Lärm zu schützen. Dafür müsste die Bahnstrecke Lübeck-Kiel voraussichtlich für 17 Monate gesperrt werden. Das lehnen die Bahn und auch das Schleswig-Holsteinische Verkehrsministerium bislang ab. Er hoffe, dass es doch noch zu einer Einigung komme, sagte Sager.