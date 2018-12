Rentner springt Straßenbahn nach und verliert Finger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Rentner hat in Karlsruhe nicht nur eine Straßenbahn verpasst, sondern dabei gleich auch einige Finger verloren. Der 71-Jährige sprang einer anfahrenden Straßenbahn an der Haltestelle Erbprinz nach, rutschte aus und fiel zwischen Bahn und Bahnsteig, wie die Polizei mitteilte. Dann rollte die Bahn am frühen Montagabend über seine Finger. Einige davon mussten anschließend amputiert werden. Warum der Mann der Bahn nachsprang, obwohl die Türen bereits geschlossen waren, konnte die Polizei nicht sagen. Er war auf jeden Fall stark betrunken.

Doch für einen Mitarbeiter der Polizei Karlsruhe ist klar: Trotz der amputierten Finger habe der Mann Glück gehabt. Andere Leute, die zwischen Bahn und Bahnsteig gefallen waren, hätten dies nicht überlebt.