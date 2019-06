Hitze erschwert Notreparatur der A40: Zeitraubender Stau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Die Hitze erschwert eine Notreparatur der A40 in Essen. Deshalb warnt der Landesbetrieb Straßen.NRW vor Staus in dem Bereich Richtung Duisburg und empfiehlt zumindest Fernreisenden, die parallel verlaufende A42 zu nutzen. Seit dem frühen Montagabend seien zwei der drei A40-Fahrstreifen der sogenannten Buderuskurve zwischen den Anschlussstellen Essen-Kray und Frillendorf in Richtung Duisburg gesperrt, teilte der Landesbetrieb mit. Am frühen Montagabend mussten Fahrer in dem Stau einen Zeitverlust von etwa einer Stunde in Kauf nehmen, wie aus einer Übersicht von Straßen.NRW hervorging.

Im Bereich der sogenannten Buderuskurve hätten sich Dellen in der Fahrbahn gebildet. Die Ursache des großen Schadens sei zunächst nicht offensichtlich gewesen und unbekannt. Deshalb müsse zunächst die Beschaffenheit des Untergrunds überprüft werden. "Die Hitze verlängert die Reparatur, weil sie die Auskühlzeiten des Asphalts verlängert", sagte eine Sprecherin. Konkret war der Aus- und Einbau von zwei Asphaltschichten geplant. Voraussichtlich könnten erst im Laufe des Dienstagmorgens alle Fahrstreifen geöffnet werden.