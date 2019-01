Autofahrer müssen wegen Schnee und Eis mit Stau rechnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen Schnee und Eis müssen Autofahrer am Donnerstagmorgen viel Zeit und Geduld mitbringen. Frostige Temperaturen verursachen laut Deutschem Wetterdienst vielerorts glatte Straßen. Laut WDR-Staumelder staute sich der Verkehr am Donnerstagmorgen in ganz NRW auf einer Gesamtlänge von 154 Kilometern. Dabei komme es auf der A57 in Nimwegen Richtung Köln zu Verspätungen von bis zu 20 Minuten. Auch auf der A59 Bonn Richtung Köln kommt es zu Stau mit einer Länge von 6 Kilometern.

Laut dem Deutschen Wetterdienst dauert das eisige Wetter noch an. Am Donnerstagmorgen sollen vom Rheinland bis zum Ruhrgebiet und dem Rothaargebirge ein bis vier Zentimeter Schnee fallen. Am Nachmittag und Abend wird es nur noch vom Münsterland bis nach Ostwestfalen etwas Schnee geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und drei Grad. In der Nacht zum Freitag kann es wieder zu leichtem Schneefall mit Glättegefahr kommen.