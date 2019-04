Direkt aus dem dpa-Newskanal

Esens (dpa/lni) - Eine 80 Jahre alte Autofahrerin ist im Landkreis Wittmund von ihrem eigenen Wagen überfahren und schwer verletzt worden. Die Frau sei am Sonntag rückwärts in die Auffahrt einer Ferienwohnung in Esens gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Um besser nach hinten sehen zu können, habe sie während der Fahrt die Tür geöffnet. Dabei fiel die 80-Jährige aus dem Wagen; das Auto überrollte ein Bein der Frau. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.