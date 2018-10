Lastwagen rammt Schulbus: Neun Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ergolding (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit einem Schulbus und einem Lastwagen in Niederbayern sind neun Menschen verletzt worden, darunter sechs Kinder. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 76-jährige Fahrer des Busses an einer Haltestelle in Ergolding (Landkreis Landshut) losfahren wollen, als der Lkw sich von hinten näherte. Obwohl der Bus die Warnblinker eingeschaltet hatte, versuchte der 51-jährige Lastwagenfahrer noch, den Bus zu überholen. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Bei dem Unfall am Montag wurden die beiden Fahrer, eine Busbegleiterin sowie sechs Kinder leicht bis mittel schwer verletzt. Drei Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren und die Busbegleiterin kamen ins Krankenhaus.