Wieder Betrunkene mit E-Tretroller in Erfurt unterwegs

Erfurt (dpa/th) - Die Polizei hat wieder betrunkene E-Scooter-Fahrer in der Erfurter Innenstadt erwischt und vor den gravierenden Folgen solcher Trunkenheitsfahrten gewarnt. Allein in der Nacht zu Samstag kontrollierten Beamte drei Männer, die bei Alkoholtests die Werte 0,70, 1,24 und 1,99 Promille erreichten.

Wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte, droht dem 21-Jährigen mit dem Wert 0,70 ein Bußgeld von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Die anderen beiden Männer im Alter von 34 und 27 Jahren müssen sich auf eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefasst machen. Ihre Führerscheine könnten für mindestens ein halbes Jahr kassiert werden.

Seit etwa einem Monat sind die Roller, die ein Elektromotor bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnell fahren lässt, in Deutschland erlaubt. In Erfurt hatte ein Unternehmen etwa 100 Stück aufstellen lassen, die über eine App auf dem Smartphone ausleihbar sind. Seitdem erwischten Polizisten in der Landeshauptstadt zehn Nutzer, die alkoholisiert waren. Die Polizei betonte, dass auch für die Rollerfahrer die gleichen Grenzwerte für Alkohol, Drogen und Medikamente wie für Autofahrer gelten.