Mehr als 100 000 Tonnen Streusalz für den Winterdienst

Erfurt (dpa/th) - Rund 520 Kilometer Autobahnen, mehr als 1000 Kilometer Bundes- und über 3000 Kilometer Landesstraßen: Auf diese Eckdaten ist der Winterdienst für Thüringens Straßen ausgerichtet. Mehr als 100 000 Tonnen Streusalz seien dafür eingelagert, an windgefährdeten Streckenabschnitten wurden rund 254 Kilometer Schneezäune aufgestellt, wie das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft am Dienstag in Erfurt mitteilte. An kritischen Steigungs- oder Gefällestrecken stehen den Angaben zufolge zudem mehr als 880 Streugutbehälter zur Selbsthilfe bereit.

Für den Winterdienst innerhalb der Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landesstraßen sind die Städte und Gemeinden selbst zuständig. Über das kommunale Hilfspaket für den Winterdienst werden für 541 Gemeinden Mittel in Höhe von gut 2000 Euro je Kilometer Ortsdurchfahrt gefördert. Insgesamt stellt das Land hierfür in diesem Jahr drei Millionen Euro bereit.