Erfurt (dpa/th) - Das Thüringer Verkehrsministerium unterstützt die Kommunen in diesem und im kommenden Jahr bei der Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen mit jeweils 30 000 Euro. Die Kommunen können sich den Kauf der Anzeigen mit 1000 Euro fördern lassen, teilte das Ministerium am Montag in Erfurt mit. Die Geräte zeigen je nach Ausstattung neben der gefahrenen Geschwindigkeit auch einen lächelnden oder enttäuschten Smiley oder zum Beispiel ein "Danke".

Die Anzeigen werden innerorts an sensiblen Verkehrspunkten wie Schulen, Kliniken und Senioreneinrichtungen angebracht. Studien hätten gezeigt, dass die unmittelbare Rückmeldung an die Autofahrer funktioniere, hieß es. Die Fördermittel werden nach dem sogenannten Windhundprinzip vergeben. Die Kommunen, die am schnellsten eine Förderung beim Thüringer Landesverwaltungsamt beantragen, erhalten den Zuschlag.